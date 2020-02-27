Piden boicot a NFL por considerar show de medio tiempo del Super Bowl con Shakira y Jennifer Lopez como “vulgar”.

Para la gran mayoría de los aficionados a la NFL, el espectáculo de medio tiempo del pasado Super Bowl que dieron las artistas Jennifer López y Shakira fue muy bueno y entretenido.

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Sin embargo, no faltaron las personas que consideran lo contrario del show. Hay quienes han enviado quejas ante las autoridades gubernamentales por considerar que el espectáculo fue ofensivo e inapropiado.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que es el órgano encargado de regular el contenido que sale en la televisión de este país, recibió 1312 quejas como la siguiente.

El show de medio tiempo fue inapropiado. Shakira acostándose de manera sugestiva, Lopez montada en un tubo, ambas tocándose las partes íntimas y mostrando sus glúteos. Fue realmente ofensivo. Mis hijos estaban viendo

De acuerdo con distintos medios estadounidense, algunas personas señalan que se simularon orgías, que los bailes no fueron correctos y que estuvieron al límite de ser una escena demasiada obscena.

Yo no me suscribí al canal de Playboy. Solo queríamos sentarnos y ver en familia el Super Bowl. Dios mío, esperábamos ver un partido, pero al final nuestros ojos terminaron lastimados

Una aficionada de Michigan ha señalado que el show llegó a su punto más ofensivo cuando en una de las escenas se le vio un pezón a Janet Jackson, mientras se encontraba bailando sobre el escenario.

Los clubes de strippers tienen cosas como estas. El espectáculo fue pornográfico, fue vulgar. Hay que boicotear a la NFL

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A pesar de la situación que se vive en Estados Unidos por las quejas de algunos padres de familia, el video oficial del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ya cuenta con cerca de 136 millones de reproducciones en YouTube.