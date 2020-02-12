Brad Pitt y Jennifer Aniston se vuelven a encontrar en la fiesta después de los premios Oscar 2020.

Ver a Brad Pitt al lado de Jennifer Aniston es como un sueño hecho realidad para todos aquellos que amaban su relación; sin embargo, desde hace algún tiempo hemos podido verlos juntos en distintas fiestas de Hollywood. El pasado domingo no fue la excepción, pues los dos coincidieron en el after party de los Oscar 2020.

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Desde el momento en donde vimos cómo Brad tomaba del brazo a su exesposa para acercarla a él, en los SAG Awards 2020, nuestros radares de amor nos hicieron sentir que las estrellas mantienen un inmenso amor mutuo que no pueden ocultar a pesar de estar frente a un gran número de cámaras.

Aunque pudieran existir razones para que ellos no se quisieran dirigir la palabra, han demostrado que los errores del pasado no influyen en la madurez que hoy en día los hace ser esas personas amadas por millones de fans.

El pasado domingo, los famosos se volvieron a encontrar en la fiesta que se hizo posterior a la ceremonia de los premios Oscar; Pitt llegó primero acompañado de su amigo Leonardo DiCaprio y Adele, mientras que Aniston se encontraba en otro evento.

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Al poco tiempo, Jennifer llegó y, aunque muchos aseguran que estuvieron muy cerca, no se les vio hablando en ningún momento de la noche. Por otro lado, su amiga Courteney Cox piensa que ambos se siguen queriendo demasiado y lo dejó saber cuando un usuario tuiteó que ellos se seguían amando y que no había duda.

Un like de Cox fue suficiente para creer que hay algo más que un simple cariño entre esta pareja, quienes alguna vez fueron marido y mujer.