¿Michael Jackson abusó sexualmente de Macaulay Culkin? El actor lo reveló en una entrevista reciente.
El actor de ‘Mi Pobre Angelito’ testificó en el juicio contra el cantante en 2005 donde se le acusó de abusar de un niño de 13 años enfermo de cáncer.
La edición de marzo 2020 de la revista Esquire está protagonizada por Macaulay Culkin, en la entrevista reveló si los rumores de un posible abuso sexual por parte de Michael Jackson son ciertos:
Voy a empezar diciendo lo siguiente y no es una frase cualquiera, es la verdad: nunca me hizo nada, nunca le vi hacer nada. No tengo ninguna razón para callarme, especialmente en este punto en el que nos encontramos. El hombre ya no está entre nosotros y en cualquier caso, no voy a decir algo para quedar bien ni nada parecido.
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Además, habló sobre el poco respeto que le tienen al fallecido, pues constantemente le preguntan qué opina sobre el documental Leaving Neverland que habla de los posibles abusos sexuales del Rey del Pop.
Me crucé con James Franco en un avión. Nos habíamos visto dos o tres veces a lo largo de los años y lo saludé con un gesto mientras poníamos las maletas en los compartimentos de cabina. Fue justo después de que saliera a la luz ‘Leaving Neverland’ y él me dijo, ‘vaya con el documental’, yo le respondí ‘ajá', y me quedé en silencio. Él siguió insistiendo '¿qué te pareció lo que cuenta?’
Me di la vuelta y le dije, '¿a ti te apetecería hablar ahora mismo de tus amigos muertos?’, me contestó tímidamente que no, y entonces le dije que había estado bien verlo y me fui
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