¿Michael Jackson abusó sexualmente de Macaulay Culkin? El actor lo reveló en una entrevista reciente.

Voy a empezar diciendo lo siguiente y no es una frase cualquiera, es la verdad: nunca me hizo nada, nunca le vi hacer nada. No tengo ninguna razón para callarme, especialmente en este punto en el que nos encontramos. El hombre ya no está entre nosotros y en cualquier caso, no voy a decir algo para quedar bien ni nada parecido.