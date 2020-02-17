Aseguran que Bradley Cooper podría estar saliendo con Anna de Armas. Aquí los detalles de su posible romance.

Bradley Cooper es uno de los actores más codiciados del momento, pues su papel como Jackson en la película, Ha Nacido Una Estrella, le valió el reconocimiento del público. Ahora, se piensa que el famoso podría estar saliendo con Anna de Armas, según la prensa estadounidense.

Cooper y Anna se conocieron durante la celebración de los American Film Institute en el Hotel Four Seasons de Los Ángeles. Ahí, la posible pareja fue captada intercambiando palabras y románticas miradas.

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Los asistentes a la ceremonia aseguraron que las estrellas mantuvieron una plática cercana y se despidieron con un tierno abrazo para posteriormente salir del lugar juntos. Lo que llevó a los paparazzis a especular sobre una posible relación.

Bradley tuvo una relación de cuatro años junto a la modelo Irina Shayk y aunque se había negado a hablar sobre el divorcio con el actor, hace unos meses expresó para la edición británica de Vogue cómo es su vida tras su ruptura:

La vida sin Brad es un terreno totalmente desconocido para mí. Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tú ofreces lo mejor y lo peor de ti. Así es como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen porqué ser una gran pareja. Es complicado encontrar el equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora que se gana la vida. De verdad, todavía hay días en los que me levanto y pienso: ‘Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando’

Además, se rumoraba que existía un romance entre Cooper y Lady Gaga, a lo que la cantante de Bad Romance también desmintió para la revista Elle:

Queríamos que el público sintiera ese amor en los ‘Oscar’. Queríamos que esa historia llegara a todas las pantallas de televisión donde se estuviera viendo la gala. Y trabajamos muy duro para conseguirlo. Ensayamos bastantes días y planificamos cada segundo de la actuación de los ‘Oscar’ como si fuera una película, y el feeling llegó a lo largo y ancho del mundo

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