BTS da a conocer al ARMY su lista de canciones de su reciente álbum ‘Map Of The Soul: 7’. Conoce el nombre de todos los singles.

BTS es uno de los grupos que han salido de la agencia musical BigHit Entertainment, y es uno de los máximos representantes en el género del K-pop. Las fans se han mantenido emocionadas desde hace semanas por el comeback que ha venido acompañado de su nuevo álbum Map Of The Soul: 7, el cual ya reveló su lista de canciones.

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Una de las sorpresas que más ha llamado la atención es la colaboración que van a tener con la famosa cantante australiana Sia; el mismo que se ha dado a conocer a tan solo unos días del estreno del disco, que después de tanta promoción, muchas fans podrán tener en sus manos.

Sin embargo, esos no son todos los regalos que Bangtan le tiene a su adorado ARMY, pues también han dado a conocer el tracklist de su álbum, lo cual significa que ya se encuentran en la fase 3 del comeback map.

1. Intro: Persona.

2. Boy With Luv (Feat. Halsey).

3. Make It Right.

4. Jamais Vu.

5. Dionysus.

6. Interlude: Shadow.

7. Black Swan.

8. Filter.

9. My Time.

10. Louder than bombs.

11. ON.

12. UGH!

13. 00:00 (Zero O’Clock).

14. Inner Child.

15. Friends.

16. Moon.

17. Respect.

18. We are Bulletproof: The Eternal.

19. Outro: Ego.

20. ON (feat. Sia / versión digital).

El primer sencillo será ON; una versión digital que trabajaron al lado de Sia. La gran parte del disco contiene canciones de su EP Map Of The Soul: Persona. Una de las revelaciones que se estaba esperando, ya que venía marcado en el calendario que la cuenta oficial de BTS compartió a inicios de año.

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Los idols hablaron de lo que significa para ellos este nuevo material y lo han compartido con todas sus seguidoras que se encuentran alrededor del mundo, fue el líder de la banda, RM quien dijo lo siguiente:

Han pasado siete años desde nuestro debut y tenemos siete integrantes aquí, siete es un número realmente especial para nosotros y hemos practicado mucho para estas pistas y las rutinas de baile.

Otro de los integrantes, Suga, dijo lo siguiente:

Un mensaje que penetra en el álbum en su conjunto es que debes enfrentar tus sombras internas, pero resistirte a sumergirte en sus profundidades, debes enfrentarlo y seguir adelante

No podemos esperar por tener el disco a nuestro alcance.