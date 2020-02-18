FOTO: Captaron a la Reina Letizia presumiendo su delgada figura enfundada en un bikini bicolor. Así lució.
La socialité de 47 años fue captada con un bañador de dos piezas que dejó ver sus largas piernas. No a todos les gustó el cuerpo de la Reina.
La Reina Letizia se volvió tendencia en las redes sociales por lucir un bikini color rosa y morado en lo que parece ser una playa. La reina consorte de España presumió una figura delgada e inmediatamente los internautas hablaron de lo bien que luce a su edad.
No ha todos los usuarios de las redes les gusto cómo luce Letizia, pues aseguraron que está extremadamente delgada: "Creo que ya se pasó de delgada", "Uyyy qué fea se ve", "Luce mejor con atuendos elegantes que así", "Irreconocible, no le van los bikinis" y "Parece calavera, está demasiado delgada".
¿Estará de nuevo en la polémica? Recientemente se filtraron algunos videos y fotos que dejaron ver algunos altercados entre los integrantes de su familia. En un video se le vio a Letizia y a Felipe VI ignorando a las infantas Elena y Cristina, hermanas del Jefe de Estado.
Sin embargo, los altercados no han sido motivo para que la Reina Letizia siga con sus planes, pues el día de ayer acudió junto a su esposo a la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2019 en el Palacio Real, El Pardo en Madrid, España.
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Los premios son otorgados por el secretario de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. Reconocen el trabajo de los investigadores españoles que realizan trabajos sobresalientes en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyen excepcionalmente al avance de la ciencia,
La socialité lució un vestido negro entallado que combinó con un cinturón. Al parecer prefirió regresar a sus looks sobrios y elegantes tras las duras críticas por su bañador de dos piezas.
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News {17 February 2020 | Monday} : King Felipe and Queen Letizia presided over the delivery the National Research Awards 2019 to the scientists Valentín Fuster de Carulla, Ángela Nieto Toledano, Susana Marcos Celestino, Manuel Francisco Carreiras Valiña and Mercedes García-Arenal Rodríguez {Palacio Real de El Pardo | Madrid, Spain}. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The awards are granted by the Secretary of State for Universities, Research, Development and Innovation, recognize the work of Spanish researchers who are carrying out outstanding work in scientific fields of international relevance and who contribute exceptionally to the advancement of science, better knowledge of human beings and their coexistence, transfer of technology and to the progress of Humanity. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✨⭐️⭐️⭐️✨ Queen Letizia’s Outfit of the Day : 👗 : Unknown 👢 : Steve Madden 💎 : Earrings - Bvlgari | 💍 - Karen Hallam . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #KingFelipeVI #KingFelipe #QueenLetizia #ReyFelipeVI #ReinaLetizia #FelipeVI #KingOfSpain #QueenOfSpain #FelipeDeBorbon #LetiziaOrtiz #ReyesDeEspaña #Royals #Royalty #Spain #España #Stylish
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