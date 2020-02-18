FOTO: Captaron a la Reina Letizia presumiendo su delgada figura enfundada en un bikini bicolor. Así lució.

La Reina Letizia se volvió tendencia en las redes sociales por lucir un bikini color rosa y morado en lo que parece ser una playa. La reina consorte de España presumió una figura delgada e inmediatamente los internautas hablaron de lo bien que luce a su edad.

No ha todos los usuarios de las redes les gusto cómo luce Letizia, pues aseguraron que está extremadamente delgada: "Creo que ya se pasó de delgada", "Uyyy qué fea se ve", "Luce mejor con atuendos elegantes que así", "Irreconocible, no le van los bikinis" y "Parece calavera, está demasiado delgada".

¿Estará de nuevo en la polémica? Recientemente se filtraron algunos videos y fotos que dejaron ver algunos altercados entre los integrantes de su familia. En un video se le vio a Letizia y a Felipe VI ignorando a las infantas Elena y Cristina, hermanas del Jefe de Estado.

Sin embargo, los altercados no han sido motivo para que la Reina Letizia siga con sus planes, pues el día de ayer acudió junto a su esposo a la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2019 en el Palacio Real, El Pardo en Madrid, España.

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Los premios son otorgados por el secretario de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. Reconocen el trabajo de los investigadores españoles que realizan trabajos sobresalientes en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyen excepcionalmente al avance de la ciencia,

La socialité lució un vestido negro entallado que combinó con un cinturón. Al parecer prefirió regresar a sus looks sobrios y elegantes tras las duras críticas por su bañador de dos piezas.

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