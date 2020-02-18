La apariencia física de Britney Spears preocupa a sus fans y amigos con quienes trabajó la princesa del pop.
Taryn Manning compartió un comunicado en Instagram en donde confesó que se encuentra muy preocupada por la apariencia de la que fuera su amiga en 2002.
La princesa del pop Britney Spears fue captada en una extraña aparición de forma pública. En donde fue fotografiada caminando por un salón de bronceado en la ciudad de Los Ángeles, donde llamó la atención luego de que se le viera usando una bota médica en su pie izquierdo.
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Al salir del lugar la cantante fue vista usando ropa informal, misma que combinaba de forma perfecta con el clima soleado, pues la artista usó un top corto con botones rojo brillante, sandalias casuales y un pantalón corto de color blanco.
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I wish I could just be happy to see a paparazzi shot of her that is actually recent, but why does it always seem orchestrated and like damage control? Finally media picked up again after @tarynmanning spoke about her concerns for #britneyspears and all of a sudden there is a shot of her. I dont know how to feel about it... but Im happy to see her! 🙏 #freebritney #seektruth #freedom4britney #thereisbritney #endtheconservatorship
Hasta el momento no se sabe la razón por la que Britney Spears llevaba una bota médica en su pie, en redes sociales han comenzado a suponer que es por el estilo de vida activo que mantiene la cantante.
La que fuera conocida por su estilo de vida tan arrebatado, mismo que le ocasionó ser constantemente criticada. Ahora sus fans se preocupan por su aspecto, pues la princesa del pop se ha descuidado demasiado.
Tal es el grado de preocupación que la artista Taryn Manning compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en donde confesó que se encuentra muy preocupada por la apariencia de Britney Spears.
Ambas se conocieron en 2002, cuando formaron protagonizaron la película juvenil ‘Crossroads’, sin embargo, no se sabe si han mantenido una amistad desde entonces.
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Taryn Manning, también pidió disculpas por su publicación ya que fue criticada por muchos de los seguidores de la princesa del pop.
Quería que mi publicación se centrara en aquellos a los que olvidamos, de ahí que fuera tan emotiva. No me esperaba recibir tantas críticas como las que han inundado mi cuenta estos días, no es algo que necesite en mi vida. La gente puede ser muy cruel. Britney me cae muy bien, lo pasamos muy bien juntas
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Response to media: First off, my apologies to Britney. I had no media agenda. Never was I seeking attention, nor press via Britney. The reason why I posted was because many fans of her contact me daily BEGGING me to do something. I used to not respond. Then, I started to ask for proof of these allegations they presented. Finally, I posted because it was eating away at me for months. What if there is something wrong? I wanted my post to be about the forgotten ones, hence the sentiment. I did not expect the amount of hate in my inbox though, and I don’t need it in my life, people can be cruel. I like Britney, we had a blast at that time, and I want her happy like any decent human would want for another. The Christian in me sees the Christian in her. You are so very loved ✝️
La publicación refuerza la teoría de que Britney Spears fue ingresada el año pasado a rehabilitación en contra de su voluntad, pero hasta el momento nadie ha podido confirmar esta versión.