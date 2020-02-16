Los Backstreet Boys podrían hacer un tour junto a NSYNC. Te revelamos lo que dijo la banda estadounidense.

Durante el programa de televisión Watch What Happens Live, conducido por Andy Cohen, la banda estadounidense Backstreet Boys reveló que les gustaría llevar a cabo un tour junto al grupo noventero NSYNC.

Tal vez, en el futuro, después de que hayamos terminado con nuestra gira mundial, podamos hacer un tour con ‘Backstreet’ y los cuatro miembros actuales de ‘NSYNC’

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Esto expresó Nick Carter para el programa estadounidense, donde Kevin Richardson también aumentó la euforia de los fans al revelar su interés por emprender la gira:

Es algo probable. Ya tuvimos una gira con ‘New Kids on the Block’ en 2011 y 2012

Obviamente sería increíble que estuvieran todos juntos. Pero él (Justin Timberlake) tiene que atender su carrera en la actuación y otras cosas; pienso que ha logrado casi todo como solista. Algún día podría concretarse

Señaló Kevin sobre la negación de Justin Timberlake de participar en los conciertos junto con los demás miembros de la banda NSYNC.

Las agendas de los grupos musicales por el momento están ocupadas, pues los Backstreet Boys siguen en la gira, DNA. El 20, 21 y 22 de febrero llegará a la Ciudad de México, 24 y 25 a Monterrey y el 26 a Guadalajara.

Por su parte, NSYNC, cuenta con algunas presentaciones programadas, entre ellas, un concierto en Las Vegas el 29 de febrero.

Los Backstreet Boys cuentan con premios como el MTV Movie Award por Mejor Momento Musical y un American Music Award por Mejor Grupo o Dúo Favorito de Pop/Rock.

La banda NSYNC es acreedora de galardones como el MTV Video Music Award a la Mejor Coreografía y un Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal por No Strings Attached.

¿Te gustaría un reencuentro de las bandas que marcaron la generación de los noventa?

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