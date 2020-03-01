BTS: Conoce el verdadero significado de ‘Hope World’, el primer mixtape de J Hope que se lanzó hace un par de años.

Era 2 de marzo del 2018, fue el día en el que J Hope, integrante de BTS, le quiso mostrar al mundo que tenía más talentos aparte del baile, fue justo después de esto que los fans y su propia agencia comenzaron a notar su enorme capacidad para rapear. Han pasado dos años del estreno del mixtape de Hope World, y esto es lo que se ha significado en la vida del ídolo.

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El dos de marzo representa un nuevo comienzo para mí, lancé mi primer mixtape que representa mi propio mundo

Esto fue lo que comentó en una transmisión en Vlive por el debut de su trabajo, sin embargo, esto no solamente ha sido recordado por Hobi, sino también por sus millones de fans que han lanzado el hashtag #2YearsIntoHopeWorld para felicitar al idol por sus grandes habilidades sobre el escenario.

J Hope en un principio fue considerado por su gran capacidad en el baile, pero después de tres años de estar cerca de RM y Suga, comenzó a mostrar un gran interés por meterse más en el área de producción musical y composición, a pesar de que fue llamado por la enorme experiencia que tenía como bailarín.

Hope World fue un proyecto que se tardó dos años en ser preparado, ya que su plan constaba de ir escribiendo y produciendo el mixtape en sus ratos libres, esto incluía que cuando el grupo salía de gira, él se ponía a trabajar durante los vuelos, hoteles o cada lugar y momento en el que podía.

Tuve que pensar que podría hacer para que el ritmo fuera mejor y no había mucho tiempo, solo pude trabajarlo en mis ratos libres

En laportada del disco, Hobi mezcló colores y formas para que tuviera un estilo inclinado hacia el arte pop, pues asegura que su música sonaba así. El track de Hope World, la intro es una especie de sonido muy parecido a cuando te sumerges en el agua y hace alusión al libro de Julio Verne, Veinte mil leguas de viaje submarino.

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Fue de esta manera en la que J Hope dejó plasmado un poco de lo que es realmente como ser humano y no como la figura pública que todos están acostumbrados a ver.

