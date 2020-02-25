VIDEO: Sale adelanto del ‘Carpool Karaoke’ con los chicos de BTS al lado de James Corden en ‘The Late Late Show’.

Los chicos de BTS han causado furor después de que se anunciara que estarían formando parte de la sección de Carpool Karaoke en el programa The Late Late Show al lado del presentador James Corden. El ARMY no puede esperar para ver este momento a través de sus televisores.

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Desde la semana pasada se hizo el anuncio de que los idols estarían participando en esta divertida sección del contenido televisivo, causando un gran impacto en las redes sociales en donde se mostraba que los fans estaban esperando a que el día llegara.

BTS: *literally just breathes*



James: pic.twitter.com/VKfdSh8cgk — The Late Late Show with Joke Guy⁷ (@latelateshow) February 25, 2020

Ahora, la cuenta oficial de Twitter del programa sacó un video como adelanto de lo que se estará viendo esta noche. En dicho clip se puede observar a los siete chicos sentados esperando para iniciar el viaje. Como se sabe, James es el conductor y RM el copiloto.

Parece ser que una de las canciones que estarán cantando, es el nuevo sencillo de Bangtan, ON. Sólo que esta vez se les estará uniendo James al grupo y les ayudará con los coros. Al terminar, Corden bromea y les pregunta que si esa fue la manera en la que lo invitaron para ser parte del grupo.

Este icónico momento vas a poder verlo la noche del martes 25 de febrero, por lo que todos los fans de los ídolos se están preparando para no perderse este momento que tanto han estado esperando y será una nueva manera de verlos.

Carpool Karaoke se ha encargado de llevar de paseo a varios famosos, entre los que destacan: Selena Gomez, Adela, Billie Eilish, Justin Bieber, One Direction, Sia, Lady Gaga, Mariah Carey, Jennifer Lopez, entre otros.

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Sabemos que en estos días sus fans se han mostrado demasiado emocionadas por la gran cantidad de noticias buenas que los 7 idols han traído a sus vidas.