Los fans de ‘The Walking Dead’ han reaccionado a una de las escenas que se vieron en el estreno de la serie.

La cadena de televisión que se dedica a transmitir la serie de los muertos vivientes más famosa de los últimos años, The Walking Dead, y que después de que las primeras temporadas fueran aplaudidas por el público, ahora parece que se muestran un poco decepcionados por las últimas entregas. Tal como sucedió el domingo pasado tras el estreno de la nueva temporada en la que se pudo observar una escena que perturbó a todos.

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Fue mucho tiempo el que se tuvo que esperar para poder disfrutar de este nuevo capítulo, sin embargo, los seguidores de este contenido televisivo han reaccionado a una de las escenas que se vieron en donde parece ser que Negan y Alpha se muestran desnudos en medio del bosque.

Lo que llamó la atención, fue que Alpha llevaba puesto la piel de algún zombie que ya no pudo continuar en el apocalipsis. Esto ha hecho que millones de personas reaccionaran ante lo visto en distintas redes sociales.

Quien haya pensado que la última escena entre Alpha y Negan era una buena idea, debería ser despedido

Fueron algunos de los comentarios que se pudieron encontrar en Internet, otros aseguraron que había sido completamente innecesaria, mientras que algunos aceptaron haberse sentido perturbados y confundidos después de haber sido testigos de esto.

la escena de negan y alpha es innecesaria — camilanga (@agusmyallll) February 24, 2020

ya había visto el spoiler de la escena de alpha y negan,pero esperaba ver el capítulo para ver que tan necesario era y la respuesta es NADA porq eso no le suma nada a la trama,re salido de la nada y aparte te dan ganas de clavarte cuchillas en los ojos #TheWalkingDead — mica🍒|twd spoilers (@shootingrimes) February 24, 2020

Tal parece que el primer episodio no logró encantar a muchos, pero, aunque ya llevan algunas temporadas sabiendo que la serie ha decaído, los que la han visto desde el principio, continuarán hasta el momento que llegue a su final.

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En el cómic de Robert Kirkman, el desenlace es muy distinto, pues es Negan quien traiciona a Alpha y la decapita para convertirse en el líder del grupo. Sin embargo, no sabemos si ese será el curso que tome la historia.