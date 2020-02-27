BTS lanzan un comunicado por motivo del Coronavirus que, deja a todos los fans preocupados por el grupo de K-pop.

Los chicos de BTS están viendo por el bien de todo su ARMY, pues el grupo de K-pop ha tomado la decisión de mantener alejados a sus fans por el posible contagio del Coronavirus (Covid-19). Los chicos decidieron mandar correos electrónicos a los miembros de su club de fans.

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En dicha información anunciaron que, grabarán presentaciones en vivo para algunos canales de televisión en Seúl, Corea del Sur; por lo que el acceso a sus conciertos será negado al público para evitar la transmisión de la enfermedad entre el público.

La salud siempre ha sido importante, pero es bueno recordarlo estos días, por eso nuestro mensaje es quiérete y ámate, porque es muy arriesgado salir. Esperamos que se cuiden

Anteriormente, los ídolos dieron una conferencia de prensa en la que dejaron en claro que ellos estarían siguiendo y acatando las órdenes, y medidas que el gobierno crea necesarias; una de esas era evitar los espectáculos masivos en Corea del Sur; esto se podría retomar cuando la salud de todos los habitantes esté segura e íntegra, especialmente para su amado ARMY.

Oficialmente se han publicado las cifras de las muertes que ha cobrado el covid-19; actualmente hay 760 personas infectadas y son 7 los que, lamentablemente han fallecido a causa de esta enfermedad. Desafortunadamente, este virus sigue traspasando fronteras y ha llegado a más países del mundo.

Aunque los cambios de planes para los idols son por el bienestar de todos, no pueden evitar sentirse tristes por perderse eventos que por mucho tiempo han estado esperando, pero saben que las cosas se van a mejorar y podrán disfrutar de este momento más adelante, cuando ya no se encuentre ninguna persona en peligro.

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Por el momento, puedes seguir disfrutando de su nuevo éxito ON y de su aparición en el famoso Carpool Karaoke al lado de James Corden. ¿Ya lo viste?

