VIDEO: Kim Kardashian explota contra Kourtney y se pelean en temporada 18 de ‘Keeping Up With The Kardashian’.

Kim Kardashian ha llegado a su límite con su hermana mayor, Kourtney Kardashian. Indudablemente, desde la temporada 17 se pudieron observar una serie de roces y pleitos que ambas protagonizaron en dicho reality show, pero ahora parece que todo ha explotado y han llegado a los golpes, o al menos eso es lo que se pudo observar en el adelanto de la nueva temporada.

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Las hermanas más famosas que pertenecen al clan Kardashian-Jenner han anunciado el nuevo horario que tendrá su programa a partir del 26 de marzo cuando se estrene la temporada 18. Ahora serán los jueves en los que podrás ver el estreno de un nuevo capítulo.

Por el momento, se lanzó un teaser de lo que se estará viendo, y una de las cosas que ha llamado la atención es que, después de tantos meses de diferencias, la esposa de Kanye West, Kim y su hermana mayor, Kourtney, han explotado la una con la otra.

En las primeras escenas se muestra como Kim, Kourtney y Khloé están en la cocina, cuando la ex de Tristan Thompson le pregunta a la mayor las razones por las que se ha comportado mal con ella. Kourt fue directa y le dijo que no se metiera en asuntos que no son de su incumbencia.

En ese momento, el rostro de Kim mostró un descontentó por la reacción que tuvo la mayor con su otra hermana. Incluso, Kendall Jenner, quien es de las más pequeñas de la familia, dijo que Kourtney simplemente tenía que aceptar que se equivocó.

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Casi enseguida es cuando se vio el enfrentamiento directo que tuvieron las hermanas mayores, Kourtney le lanza una botella de plástico a Kim y ella se levanta para darle un golpe directo al rostro a su hermana.

¿Qué es lo que pasará en la nueva temporada?

