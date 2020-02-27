El coronavirus interfiere, una vez más, en las presentaciones de los grupos dedicados a la música del K-pop.

Uno de los shows más importantes en Estados Unidos y que ha sido dedicado al género musical del K-pop, ha sido cancelado por el rápido incremento de casos a nivel mundial del famoso coronavirus (covid-19). El evento estaba planeado para el 25 de abril en Los Ángeles, California, pero ahora se ha anunciado que la fecha se recorrerá.

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Por el momento aún no se conoce la nueva fecha oficial, pero este sería otro de los conciertos que se suman a las cancelaciones para mantener a los fans y a los idols totalmente a salvo, las medidas se están tomando como precaución, pues lo menos que se busca es que el contagio siga incrementando.

El evento anual Korea Times Music Festival que se celebra año con año en el Hollywood Bowl cuenta con grandes invitados, y este sería el octavo año que se estaría festejando. Los artistas que estaban confirmados para participar eran: MOMOLAND, No Brain, Ha Sung-woon que fue en el pasado un integrante de Wanna One.

La noticia se dio a conocer a través de las cuentas oficiales de los organizadores en donde se les ofreció a los asistentes las opciones de pedir su reembolso o conservar sus entradas, ya que éstas servirán para poder ingresar en la nueva fecha que se dará a conocer más adelante y cuando nadie se encuentre en riesgo.

Hay que recordar que los chicos de BTS también tuvieron que recurrir a estas medidas en todas sus presentaciones que tenían programadas, principalmente en Seúl y otras ciudades de Corea del Sur. Aunque es algo que los ha puesto tristes, saben que es la única manera de mantener a salvo al fandom.

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Será en un futuro en el que las fechas sean cambiadas y se den a conocer, por el momento lo único que pide el mundo del K-pop es paciencia y entender que esto es por el bien de todos y cada uno de ellos y de los fans.