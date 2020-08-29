Bud Light y Gamers demuestran que es más simple combatir el COVID 19 en la vida real que en los videojuegos.

México ocupa actualmente el 6º lugar a nivel mundial de número de contagios por COVID 19. ¿Y por qué? En gran medida se debe a que los jóvenes de entre 18 y 30 ignoran las medidas de salubridad pues piensan que no les pasará nada y que no son propensos al contagio.

¿Cómo explicarle a los jóvenes que ellos son gran parte del problema, que en ellos está la solución? Y que en realidad no es muy difícil seguir estos cuidados. El mensaje es claro y a través de gamers, demostraremos que es más simple de combatir el COVID 19 en la vida real que en los videojuegos si se toman las medidas de higiene necesarias.

Es por eso que los gamers más pro del momento cambiarán su nombre por “COVID_19” para que puedan vencer a todos sus oponentes de modo que parezcan sumamente difíciles de vencer. Al ser eliminados por estos jugadores, los gamers verán en sus pantallas la leyenda: “Así de simple te derrota el COVID 19 si no te cuidas” y detonaremos esta conversación para que #NoBajesLaGuardia.