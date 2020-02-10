¿Cerrando ciclos? Este es el sorprendente cambio de look de Jennifer Lopez después del Super Bowl 2020.

Para Jennifer Lopez su aparición en el medio tiempo del Super Bowl significó una etapa de crecimiento profesional y personal, y así lo dejó ver en una foto en Instagram que muestra su sorprendente cambio de look.

Durante la alfombra roja de los premios Film Independent Spirit Awards, la cantante lució un corte de cabello estilo bob por arriba de los hombros que dejó ver su perfilado rostro. JLo complementó su nueva cabellera con una blusa de manga larga incrustada con cristales y una falda larga en tonalidad morada.

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La foto publicada hace apenas un día ya cuenta con más de 2 millones de ‘me gusta’ de fans que celebraron el nuevo estilo de la intérprete de On The Floor: “Hermosa”, “Eres perfecta” “Reina de todo” y “Que buen outfit”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Al parecer la cantante dejó atrás la polémica con este nuevo look, pues fue cuestionada por PETA Latino hace unos días por usar una bandera de plumas en el medio tiempo del Super Bowl que pudo matar a miles de aves.

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