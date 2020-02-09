Te revelamos la cantidad millonaria que ganó Yalitza Aparicio tras haber sido nominada a los Oscar.

Tras la nominación de Yalitza Aparicio a Mejor Actriz por la película, Roma, en los Oscar 2018, la famosa mexicana se llevó una exorbitante cantidad millonaria en productos, pese a que La Academia no ofrece dinero en efectivo por su asistencia a la gala cinematográfica.

Fueron cerca de 2 millones de pesos los que la celebridad recibió en productos, pues tan solo la empresa de marketing, Distinctive Assets, se unió con marcas de renombre para darle un paquete de regalos que incluyeron vacaciones pagadas, un tratamiento basado en el ADN y entre otros estrafalarios obsequios.

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Los 25 nominados a los Oscar también reciben una bolsa de presentes firmados por exclusivas marcas que llegan a pagar hasta 76 mil pesos para formar parte de la lista de regalos para los actores y actrices invitados.

La bolsa que recibió Yalitza Aparicio en el 2018 pudo contener cannabis comestible, un viaje a la Isla Galápagos, el Amazonas, Islandia o Costa Rica y Panamá. Además de tratamientos estéticos como peeling, botox, spa, rejuvenecimiento cutáneo con láser realizados por el reconocido doctor Konstantin Vasyukevich.

También se llevó lecciones de cocina de International Expeditions y una semana de vacaciones para dos personas en el lujoso centro de Wellnees: Golden Door.

Las agencias 3D PR y Marketing le regalaron un viaje espiritual a Malibú donde hubo una cena del reconocido chef de Nest Seekers International, 10 sesiones de entrenamiento personal con Alexis Seletzky y un viaje a la playa griega Avaton Luxury Villas Resort.

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