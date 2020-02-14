Coldplay celebra el 14 de febrero con su nuevo videclip ‘Cry Cry Cry’ de su disco ‘Everyday Life’.

La banda británica Coldplay ha estrenado su nuevo videoclip oficial de la canción ‘Cry Cry Cry’, que pertenece a su más reciente sencillo de estudio ‘Everyday Life’.

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En el nuevo videoclip los integrantes de la agrupación se encuentran en el ambiente de una fiesta de graduación, con el estilo muy peculiar y característico de los años 50, el material estuvo bajo la dirección de Dakota Johnson, quien actualmente es la pareja de Chris Martin, en compañía de Cory Bailey. El video se filmó en el histórico salón de baile Rivoli de Londres.

El nuevo sencillo ‘Cry Cry Cry’ se suma a otros que se han dado a conocer por parte de Coldplay, y que en conjunto forman parte de su nuevo disco, te dejamos a continuación su nuevo videoclip.

Desde el anuncio por parte de la banda de su nuevo disco, la campaña publicitaría que ha hecho Coldplay se ha logrado ver en distintos medios, por lo que por ahora la principal ocupación de Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jonny Buckland es seguir difundiendo su nuevo material y los sencillos que de este se desprenden.

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Para su nuevo disco la banda postergó su gira mundial, ya que buscan que sea lo más limpia posible, con la finalidad de cuidar el medio ambiente. Por lo que solamente han dado dos conciertos de forma gratuita que fueron retransmitidos gratuitamente por YouTube.

Coldplay nació en Londres en el año 1996 con Chris Martin (voz, guitarra y teclado), Guy Berryman (bajo), Jon Bluckland (guitarra) y Will Champion (batería y voces). Los grandes éxitos de la banda los han colocado entre las favoritas de la gente.

Además de llevarlos a ser nominados a los premios Grammys y los premios británicos Mercury, Coldplay llegó a ser la banda de rock que más disco vendió en el Reino Unido con 80 millones de copias.