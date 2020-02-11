Cole Sprouse y Lili Reinhart vuelven a desatar rumores de rompimiento en el after party de los Oscar 2020.

Hace unos meses los medios se enfocaron en Cole Sprouse y Lili Reinhart, esto tras haberlos visto en un evento en el que ambos se mostraron distantes y que, según fuentes, habían escuchado decir a uno de sus compañeros que estaban pasando por una ruptura amorosa.

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Tras el escándalo, las celebridades se tardaron unos días en aclarar estas dudas, las cuales tenían preocupados a todos sus fans; después de un tiempo Cole y Lili subieron unas fotos a sus cuentas de Instagram en la que posaron juntos, dejando muy en claro que su relación estaba más sólida que nunca.

Durante los siguientes meses, se mostraron felices el uno con el otro, se les llegó a ver en distintos eventos juntos y de la mano. Sin embargo, las cosas no siempre suelen fluir de la mejor manera, pues ahora vuelven a ser motivo de suposiciones en las que apuntan que la pareja ha optado por terminar su noviazgo.

En la fiesta que se hizo después de la ceremonia de los premios Oscar, Sprouse caminó por la alfombra roja al lado de su hermano Dylan y KJ Apa; mientras que Reinhart lo hizo sola. Un gesto que agrandó los rumores.

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Esto parece indicar que, una de nuestras parejas favoritas de Hollywood está dando por terminado un romance de más de dos años y aunque siempre se han mantenido a la línea para no dar más detalles de su relación, es evidente que entre ellos hay un gran distanciamiento.

Esperamos que solamente se trate de un malentendido y muy pronto podamos verlos de la mano en cada uno de los lugares que visitan.

