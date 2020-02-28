Coronavirus llega a la industria del entretenimiento. Conoce los eventos que han sido afectados por el brote de Covid-19.

La industria del entretenimiento ha sido afectada por el aumento de casos de coronavirus en todo el mundo, luego de que paulatinamente se ha sumado a las acciones de contención para evitar la propagación del Covid-19.

Tom Cruise fue obligado a suspender el rodaje de la película Misión Imposible 7, que tiene lugar en Italia, ante el reciente aumento de casos de coronavirus en el país, donde más de 200 personas han dado positivo al virus.

Paramount Pictures detuvo la producción de la séptima película de Mission Impossible, programada para realizarse en tres semanas, y recalcó que durante ese lapso les han permitido a los involucrados en la producción regresar a casa hasta que se reanuden las labores, lo cual aún no tiene fecha.

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A estas acciones se le suman la cancelación de la premiere china de la nueva cinta de James Bond, Sin Tiempo Para Morir y el retraso del estreno de la película Sonic, prevista para este viernes 28 de febrero, por lo que también espera una nueva fecha de lanzamiento.

En la música, el grupo de K-Pop BTS pidió en un comunicado a sus seguidores que se alejen de sus presentaciones ante el alto riesgo de contagio por el coronavirus (Covid-19), y es que la agrupación grabará algunas presentaciones en vivo para canales de televisión en Seúl, pero no habrá acceso al público.

La salud siempre ha sido importante, pero es bueno recordarlo estos días, por eso nuestro mensaje es quiérete y ámate, porque es muy arriesgado salir. Esperamos que se cuiden

Pero el K-Pop no ha sido la única agrupación afectada, los grupos de Thrash Metal Testament, Exodus y Death Angel tuvieron que cancelar el concierto que tenían previsto en el Live Club de Trezzo, Italia, como medida sanitaria por la epidemia.

Asimismo, el famoso carnaval de Venecia, que cada año atrae a miles de visitantes a Italia, llegó a su fin dos días antes de lo programado, luego de que ese país registrara el peor brote del coronavirus en territorio europeo, con siete muertes confirmadas.

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