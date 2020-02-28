El rodaje ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se podría ver afectado por brote de coronavirus.

Ante la situación de alerta mundial que se vive por el brote de Coronavirus que ya ha afectado a varias industrias en diferentes países del mundo.

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Esta mañana ha comenzado a circular en diferentes medios el rumor que señala que el rodaje de la serie The Falcon And The Winter Soldier, se podría ver afectado.

La casa productora encargada de la cinta es Pandemic Productions LLc. que en días pasados reveló que la serie se estaría basando en una organización que tiene como objetivo dedicarse al crimen y que usaría el Madbomb, o algún otro tipo de arma biológica.

La empresa estadounidense dueña de los derechos se ha planteado la idea de cambiar la trama de la serie, con la finalidad de eliminar el elemento que hace mención a una pandemia o situación similar.

Todo parece indicar que la casa productora ha tomado la decisión de cambiar los guiones de la serie y de volver a grabar ciertas escenas, con las que se estaría alterando un poco la trama original de la historia.

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La finalidad es no tocar temas similares a los que actualmente vive el mundo real con el coronavirus, que ahora se encuentra muy sensible y no se sabe hasta donde podría avanzar. Se busca que la serie debute de la mejor forma y llegue a causar daño a los televidentes.

El tema todavía es un rumor, que no ha sido confirmado de forma oficial. Situación que podría cambiar en cuanto se tenga la declaración de un miembro del elenco o en su defecto por parte de la casa productora.

La realidad es que es muy complicado que nos enteremos si en verdad la situación estuvo dentro de los planes o solamente fue un rumor que se filtró a los medios de comunicación.

