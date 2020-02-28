Coronavirus: Cancelan en Vietnam concurso de belleza Miss Charm 2020, por temor al brote de covid19.

La organización del concurso de belleza Miss Charm 2020, en Vietnam, informó que la primera edición de esta competencia de belleza fue cancelada por el temor que el brote de coronavirus, covid19, ha causado en el mundo.

A través de redes sociales, se difundió un comunicado en el que se informó que se tomó la decisión de posponer el certamen que estaba programado para el 17 de marzo, en la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, por motivos de la epidemia de coronavirus.

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Por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficia del Instagram, Miss Charm International, informó que se tomó la decisión de posponer el certamen que estaba programado para Marzo de este año en la Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam, por motivos de coronavirus

Asimismo, informó que las aerolíneas están cancelando sus rutas, por los más de 81,109 casos a nivel mundial, 38 países, territorios o áreas con casos confirmados de covid-19 antes del 25 de febrero de 2020, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de nuestra buena preparación y entusiasmo para dar la bienvenida a nuestros gloriosos concursantes de todo el mundo, tenemos que priorizar la salud y la seguridad de los concursantes, artistas, patrocinadores y personal

De acuerdo con los organizadores, la decisión se ha tomado en términos de los esfuerzos mundiales para tomar medidas preventivas para frenar y contener la creciente epidemia de coronavirus.

Asimismo, se precisó que a pesar de su arrepentimiento por este retraso, hay un profundo entendimiento de que se necesita tener la responsabilidad de crear conciencia y evitar poner en riesgo a más personas en el mundo.

Aunque todavía no hay nueva fecha para el concurso, aseguraron que se anunciará más adelante, por lo que se disculparon con todos los fans que esperan el concurso y agradecieron su comprensión, cooperación y apoyo.

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