Daddy Yankee: Así ha sido su trayectoria que lo ha llevado a ganar siete trofeos en los Premios Lo Nuestro.

Daddy Yankee es uno de los cantantes urbanos que comenzó en este ritmo, incluso, se le ha catalogado como el número uno. Cuenta con una gran trayectoria y el jueves pasado se le reconoció con siete trofeos en los Premios Lo Nuestro.

Ramón Ayala, nombre real del cantante, siempre estuvo involucrado en la música, pues gran parte de su familia tiene cercanías a esta, como lo es su padre, quien era un percusionista de la salsa. Al verlo, el famoso comenzó a adentrarse en el mundo musical.

Antes de que cumpliera la mayoría de edad, ya había grabado un disco, pero cabe mencionar que no siempre estuvo involucrado en el reguetón, sino también probó sus dotes dentro del rap, merengue y pop.

Te puede interesar:

Thalía fue la sensación en la noche de los Premios Lo Nuestro con estos auténticos outfits que la hicieron brillar.

Con el paso del tiempo, el cantante originario de Puerto Rico, comenzó a cosechar lo que serían sus primeros éxitos más emblemáticos. En el año 2004 lanzó uno de sus mejores álbumes: Barrio Fino, donde participaron algunas estrellas como Wisin y Yandel, Zion y Lenox y productores como Luny Tunes.

Tras el gran éxito que tuvo este, Daddy Yankee fue conocido de forma internacional y eso le dio la oportunidad de conocer a otros tantos artistas con los que, posteriormente, haría algunas colaboraciones.

La canción La Gasolina estaba dentro de este álbum y, sin duda, se convirtió en un clásico del reguetón. El boricua, como se les llama a los de Puerto Rico, no descansó y continuó con su carrera artística.

Fue así que puso en los primeros lugares de la lista de tendencia sus canciones como Llamado De Emergencia, Despacito, colaboración que tuvo con Luis Fonsi, Dura, La Despedida, Con Calma y Que Tire Pa’ ‘Lante.

No obstante, el pasado jueves se realizaron los Premios Lo Nuestro 2020, donde Daddy Yankee arrasó con siete trofeos de las 12 categorías a las que fue nominado, lo cual causó un gran impacto.

También te puede interesar:

Chiquis Rivera y Amandititita unen sus voces en ‘Ticket de Salida’, un sorpresivo dueto durante los Premios lo Nuestro 2020.