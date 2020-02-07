¿Alguien dijo regreso? Demi Lovato tendrá su propio programa de televisión. Entérate de los detalles.

Demi Lovato, quien recientemente conmovió a todos con su interpretación del Himno que realizó al inicio del Super Bowl, dió una gran sorpresa tras mencionar que tendrá su propio programa de televisión.

La cantante estadounidense se había mantenido alejada de la pantalla chica por algunas dificultades que pasó dentro de su carrera artística, la cual comienza a retomar con el nuevo sencillo que acaba de dar a conocer.

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Pero eso no es todo, pues ya mencionó que pronto tendrá su regreso a la televisión y a lo grande, pues contará con su propio programa que se llamará Pillow Talk With Demi Lovato, el cual será transmitido por una plataforma de streaming.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

La producción estará a cargo de Scooter Braun, Allison Kaye, JD Roth, Scott Manson, Adam Greener y la misma Demi, quien será la productora ejecutiva:

Estamos entusiasmados de llevar esas conversaciones francas a un foro público, donde las personas pueden tener la oportunidad de relacionarse con los temas y los invitados, mientras encuentran espacio para la risa y el aprendizaje

Explicó que su Talk Show habrá conversaciones con figuras públicas y expertos de varios temas para hablar de forma sincera y sin filtro alguno para que las personas jóvenes logren sentirse más identificados.

Siempre me he considerado alguien que habla honestamente sobre los problemas que enfrenta mi generación

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