Demi Lovato demuestra que los sueños se cumplen y esta tarde lo demostró en el inicio del Super Bowl LIV.

Demi Lovato nos ha impactado con su emotiva presentación en el Super Bowl LIV, al cual asistió para interpretar el himno nacional de Estados Unidos, haciendo retumbar cada uno de los muros del Estadio Hard Rock.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Lovato vuelve después de su emotiva presentación en los Grammy Awards 2020, el pasado domingo 26 de enero, pero ahora; ella ha decidido pasar a la historia de uno de los deportes más importantes de su país, el fútbol americano.

La exchica Disney, paticipó para hacer sonar con su voz al ritmo de The Star-Spangled Banner. Dando de esta manera, el inicio oficial del partido de la NFL.

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En días anteriores, Demi Lovato se mostraba feliz y emocionada por su participación en el Super Bowl número 54; seguramente, es uno de los momentos más fascinantes de cualquier celebridad; estar en medio del campo, frente a millones de personas que están mirando a través de sus televisores, y también, las que están presentes.

Este instante se vuelve único, pues hace 10 años, la intérprete de Neon Lights; dijo que algún día ella estaría cantando el himno de su país en un Super Bowl.

El sueño para Demi Lovato se ha cumplido y es que la joven ha estado repuesta después de haber pasado un difícil episodio hace un par de años.

Por si alguien dudaba que #DemiLovato cantaba como una diosa. pic.twitter.com/12aF6cGZuW — Alberto Marchena (@marchenajr) February 2, 2020

Sin duda, la cantante ha hecho uno de los mejores regresos a la música, dejando en claro que no importa la gravedad de un problema, con muchas ganas y amor, siempre se puede volver a subir a la cima y quedarse ahí para seguir escalando más alto. El público ha demostrado su apoyo a través de las redes sociales.

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¡Muchas felicidades para Demi Lovato, quien lo hizo excelente!

