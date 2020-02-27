FOTO: Demi Rose encendió las redes sociales con un diminuto bikini rosa y cautivó a sus fans. Así lució.

Demi Rose es una de las modelos británicas más buscadas en Instagram. Su voluptuosa figura y sus torneadas piernas sirvieron de inspiración para todas las chicas amantes del estilo de vida fitness. Ahora se volvió tendencia en las redes sociales tras publicar una foto portando un diminuto bikini rosa que cautivó a sus más de 13 millones de fans.

En la foto, la influencer de 24 años posó al lado de una bicicleta en Venice Beach. Adornó su larga cabellera con un moño que combinó con su sexy look: “Que hermosa mujer”, “Eres deslumbrante”, “Luces sensacional”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans más fieles.

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Bicicletas y conejitos, fue la frase con la que la estrella de Internet adornó la foto que ya cuenta con más de 600 mil me gusta. No es la primera vez que la celebridad cautivó a sus seguidores con sensuales fotos, pues en más de una ocasión compartió sus inigualables bikinis que despertaron la imaginación del público.

Recientemente también nos cautivó con una serie de imágenes de sus vacaciones en Beverly Hills, ahí Demi portó unas medias de ciclista transparentes que dejaron ver sus piernas. Utilizó un sensual crop top negro y una chamarra de mezclilla con barbitas: un look firmado por Fashion Nova.

Entre los tips de belleza de la estrella, nos enteramos que acude al dentista para lograr una deslumbrante sonrisa, y así lo dejó ver en su cuenta de Instagram cuando publicó una imagen junto a un doctor de cabecera.

Estoy tan emocionado de comenzar mi transformación de sonrisa con @doctorapa. Siempre he soñado con una sonrisa perfecta y he confiado en @doctorapa para darle vida

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Consuelo Duval le dedicó unas tiernas palabras de amor Yolanda Andrade en su cuenta de Instagram.