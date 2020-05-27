El director Doug Liman será en encargado de hacer la película de Tom Cruise y la NASA en el espacio.

El cineasta Doug Liman ha destacado por su gran trabajo en films de Edge Of Tomorrow en el año 2014 y American Made en el año 2017, pero en esta ocasión su gran talento será para dirigir la nueva película de Tom Cruise, Elon Musk y la NASA, ya que van rodar esta nueva aventura en el espacio.

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Doug Liman no solo se encargará de dirigir este nuevo proyecto, sino que ya ha escrito el primer borrador del guión y además, tendrá participación como el productor.

El talentoso Doug Liman, es un director estadounidense que ha tenido grandes participaciones y triunfos principalmente en las cintas de acción, lo que lo diferencia de los demás directores es que siempre le da un toque de humor.

Entre sus trabajos más sobresalientes se encuentran: Mr. & Mrs. Smith del año 2005, The Bourne Identity del año 2002 y Jumper del 2008.

Sin embargo, antes de empezar a trabajar con el famoso actor Tom Cruise, el director Liman ya tenía un proyecto que iba a salir a la pantalla, Chaos Walking, pero debido a la pandemia se pospuso su estreno para el próximo año.

Este nuevo proyecto del director ha reunido a grandes, por tal motivo la NASA ha confirmado su participación para el rodaje ya que será a bordo de la Estaciona Espacial Internacional.

Necesitamos cultura mediática popular que inspire a una nueva generación de ingenieros y científicos que hagan realidad los ambiciosos planes de la NASA

Fue el mensaje que, por medio de Twitter, Jim Bridestine, encargado de la administración de la agencia aeroespacial estadounidense colocó.

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