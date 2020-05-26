FOTO: Así Keanu Reeves luciría como Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Adiós, Hugh Jackman?

Wolverine se ha convertido en uno de los personajes más importantes del Universo Marvel, especialmente en las historias de X-Men de las que ya se despidió desde el 2017 con la película de Logan. Ahora los fans se han comenzado a preguntar quién sería digno de sacar las garras por los mutantes y varias propuestas apuntan a Keanu Reeves.

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El director James Mangold logró darle un adiós épico a Wolverine, pero Marvel tiene todas las intenciones de retomar al personaje. Sin embargo, el actor australiano ha asegurado que no volvería a darle vida a Logan por lo que se han comenzado a pensar en distintas opciones.

Algunos rumores habían señalado que la segunda opción para darle vida a este icónico personaje era Taron Egerton, y la realidad es que el actor ha mostrado tener una gran capacidad para interpretar papeles completamente diferentes, pero los fans le han puesto el ojo a Keanu Reeves.

En vista de esto, el artista digital, pabloruizzx, se puso manos a la obra para mostrarle a los fans cómo es que Keanu se vería como Logan, y no podemos negar que al guapo actor le queda completamente ser el superhéroe que por más de 2 décadas Hugh Jackman interpretó.

Miles de fanáticos están esperando que sus plegarias sean escuchadas, ya que la idea era buscar a alguien joven para que le pudiese dar vida al famoso personaje; sin embargo, el artista ha explicado las razones por las que quiso hacer este diseño.

Hace tiempo que quería ver a Keanu Reeves como Wolverine, así que decidí hacerlo. A muchos no les gustaría la idea de que alguien reemplace a Hugh Jackman, pero tendremos que acostumbrarnos si queremos ver a Wolverine en la pantalla grande nuevamente si no vuelve a interpretar al personaje

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No podemos negar que Hugh dejó una gran huella en la historia, pero estamos seguros que también podríamos ver nuevas propuestas, pues a varias personas les emociona la idea de ver a Reeves en este papel.

