Ben Affleck podría darle vida a Batman antes de que Robert Pattinson debute como ‘El caballero de la noche’.

Los planes de Warner Bros antes de que Zack Snyder tuviera la idea de lanzar La Liga de la Justicia era utilizar la película de Flash para cambiar un poco la continuidad de las historias. Sin embargo, esto no funcionó ya que se dice que podríamos tener una nueva cinta de Batman protagonizada por Ben Affleck, bajo la dirección de Zack.

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Hace poco se dio a conocer que, en el caso de que su serie de Zack Snyder’s Justice League para HBO Max tenga el éxito necesario, los estudios le darán la oportunidad de producir una secuela; esto significa que los integrantes de este equipo tengan nuevos filmes en solitario.

Aunque todos sabemos que, Matt Reeves se encuentra trabajando en la producción del caballero de la noche de la mano de Robert Pattinson como el protagonista, esta cinta está ubicada fuera de la continuidad de las de Zack Snyder; lo que se ha dicho que esperan que Ben Affleck regrese para darle vida una vez más a Batman y protagonice las nuevas películas en solitario.

La historia se centraría en el plan de derrotar a Deathstroke, un personaje que podría ser interpretado por Joe Manganiello una vez más, este enfrentamiento podría atraer a más fans que habían estado esperando este momento en el que ambos personajes se tuvieran frente a frente.

Sin embargo, esto no está del todo confirmado ya que sólo faltaría que Affleck acepte el papel, lo que no sería algo imposible ya que en varias ocasiones el actor dio a conocer que le encantaría seguirle dando vida al superhéroe, y siempre se mostró abierto a cualquier posibilidad y poder despedirse como se debe de este maravilloso personaje.

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Esperemos que la nueva serie alcance el éxito necesario para ver el regreso de Ben Affleck como el caballero de la noche.

