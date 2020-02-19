Esta fue la supuesta doble vida sexual de John Travolta: se rumora que tuvo una relación con Tom Cruise.

El actor de 66 años, John Travolta, alcanzó la fama mundial por su papel de 'Danny Zuko' en la película Vaselina. Sin embargo, se volvió tema de conversación cuando se habló de que esconde una doble vida sexual.

Todo comenzó cuando un medio estadounidense confirmó que a Travolta le gustaba visitar bares gay, razón por la cual le fue infiel a su esposa Kelly Preston. La pareja se casó en 1991.

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Pese a los rumores, la pareja no se divorció, hecho que se le atribuye a la Cienciología, un movimiento que los obliga a permanecer juntos por el bien de la religión.

La publicación estadounidense Star dio a conocer que el actor de Trading Paint pidió conocer a Tom Cruise. Posteriormente se dijo que salieron a cenar e iniciaron una relación en 1985.

Las dudas sobre las preferencias sexuales del famoso continuaron en 1997, cuando la publicación The National Enquirer, sacó a la luz unas fotos del actor vestido de mujer: portó un vestido, una peluca, aretes, collares y maquilló su rostro.

La misma revista publicó otras fotos donde se le vió a Travolta besándose con un piloto de nombre Doug Gotterba, quienes supuestamente terminaron su relación en 1992.

Posteriormente, el famoso se enojó por la viralización de las imágenes, pues tenía un trato de confidencialidad con Doug de no hacer publica su relación.

Ante las suposiciones, el empresario no ha expresado nada al respecto e incluso comparte fotos junto a su familia, mostrando que es feliz junto a su pareja y sus hijas.

El pasado 14 de febrero compartió una imagen junto a sus seres queridos: "¡Feliz día de San Valentín para mis hermosas chicas!", expresó John dejando claro que no había duda sobre su sexualidad.

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