Donald Trump criticó que ‘Parásitos’, de Corea del Sur, recibiera el Oscar a Mejor Película y, de paso, arremetió contra Brad Pitt.

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump criticó que la cinta Parásitos, de Corea del Sur, recibiera el Oscar a Mejor Película y, de paso, arremetió contra Brad Pitt, durante un mitin de campaña en Colorado.

En su intervención ante los medios, el mandatario estadunidense manifestó su descontento ante la decisión de la Academia, y puso en duda la calidad de Parásitos para recibir el premio a Mejor Película.

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¿Qué tan malos fueron los Oscar este año? Y el ganador es una película... ¡de Corea del Sur! ¿De qué demonios va todo eso? Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur. Además de eso, les dan la mejor película del año

Trump pidió recuperar el estilo de dos películas clásicas de 1939 y 1950, respectivamente, al tiempo que vinculó la situación política y económica de Corea del Sur y Estados Unidos con el premio otorgado a la cinta que también ha triunfado en festivales como el de Cannes (Francia).

¿Era buena? No lo sé. Recuperemos ‘Gone With The Wind’, ¿por favor? ‘Sunset Boulevard’... Tantas películas geniales. Pensé que era la mejor película extranjera, ¿no?

Al tiempo que Trump pronunció sus palabras, el publicó le mostró su apoyo con risas y abucheos dirigidos a la Academia de Hollywood, responsable de entregar los Oscar. Donde también aprovechó para criticar el discurso que dio Brad Pitt, quien ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto.

Y luego tienes a Brad Pitt, nunca fui un gran admirador suyo. Se levantó, dijo una pequeña cosa sabia. Es un tipo poco sabio

La respuesta de la distribuidora de Parásitos en EE.UU., Neon llegó a los pocos minutos en Twitter, donde escribió "es comprensible, no sabe leer", acompañando un video de la intervención del presidente estadounidense.

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