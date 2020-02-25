Drake Bell anuncia en redes sociales que planea hacer colaboración y este cantante mexicano podría ser el candidato.

No cabe duda que Drake Bell se ha convertido en uno de los artistas extranjeros más queridos en México; sin embargo, se especula que está en la planeación de una colaboración y un cantante mexicano podría ser el candidato.

El originario de Estados Unidos ha causado un gran revuelo en los últimos meses dentro de las redes sociales, pues en una ocasión comentó que dejaría de escribir en inglés y sólo ocuparía el español, además de que ha lanzado algunas canciones en español.

Hace un tiempo lanzó su sencillo Fuego Lento, el cual grabó en las calles de la alcaldía de Coyoacán, pero parece que no fue suficiente y busca tener más material con este idioma, pues en redes sociales preguntó a sus fans que a quién le recomendaban para grabar una nueva canción, a lo que recibió varias opciones.

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Entre estas se encontraba Mario Bautista, Chayanne, Joaquin Bondoni así como Camila Cabello, aunque también le dieron como opción al joven Emilio Osorio. Lo más sorprendente fue cuando Drake Bell retuiteó una foto de este último.

Varios seguidores le compartieron videos de este joven cantante, quien no dudó en responder ante el retweet de Drake:

¿hacemos una canción o qué procede?

Las confesiones terminaron en ese punto y no se ha dicho más al respecto, por lo que se está en espera de lo que pueda pasar a un futuro con esta posible colaboración. ¿Será que pueda figurar para todo un éxito?

Con qué artista debería hacer una colaboración? — Drake Campana (@DrakeBell) February 24, 2020

No obstante, Drake Bell también despertó las respuestas de sus seguidores, pues hace unos días preguntó sobre el nombre de un antojito mexicano y publicó la foto de un sope; de forma inmediata, su fandom mexicano le respondió y le explicó de qué forma se comía.

Como se llama esto? pic.twitter.com/lvTOd3KsSO — Drake Campana (@DrakeBell) February 24, 2020

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