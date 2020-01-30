VIDEO: Dua Lipa lanza el tráiler de su nuevo sencillo titulado, ‘Physical’. ¡No te lo puedes perder!

Dua Lipa se ha posicionado como una de las cantantes más importantes del mundo, a su corta edad ella ha estado conociendo de cerca el éxito. La joven es dueña de una voz única, sus canciones suelen llegar a diversos momentos de la vida que podríamos pasar y siempre nos sorprende con vestuarios increíbles.

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Desde pequeña ha sabido el significado de luchar por sus sueños, y ella lo ha sabido hacer sin darse por vencida. La interprete de New Rules arrancó el 2020 con el estreno de Don´t Start Now, canción que pertenece a su más reciente álbum, Future Nostalgia.

Ahora, ella quiere lanzar un nuevo video para su single, Physical. Esta nueva canción se estará estrenando el próximo viernes 31 de enero y no podemos esperar para saber de qué tratará.

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Por el momento, solamente podemos decir que la joven ya lanzó un tráiler, en el que ella se encuentra sola en una habitación tratando de matar las horas que tendrá que pasar dentro del cuarto.

Comienza viendo su celular, estando en juegos virtuales y hasta tratando de hacer un cubo Rubik. Al enfadarse, ella lanza el objeto y comienza a observar a un petirrojo. Empiezan a verse algunos flashbacks, en los que aparecen personas vestidas de colores, bailando alrededor de ella.

Mientras esto sucede, la famosa de 24 años es llamada por alguien y sale del cuarto, aquí se puede apreciar que el cubo que nunca logró resolver tiene todas las caras con los colores correspondientes.

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¿Qué es lo que nos querrá decir Dua en este video? Mantente al pendiente del estreno.