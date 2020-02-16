Emily Ratajkowski comparte candente video con transparente juego de lencería para promocionar su línea de ropa.

Emily Ratajkowski posee uno de los cuerpos más sexys de Instagram, y muestra de ello son los diminutos bikinis que comparte, pues se encuentra promocionando su línea de ropa.

La modelo es una de las mejores pagadas en la industria de la moda y una de las principales influencers. Así que se encuentra promocionando su línea de lencería.

Con solo 28 años de edad, ya tiene su marca de ropa llamada Inamorata en donde las mujeres podrán encontrar sexys trajes de baño y diminuta lencería transparente, como la que promociona Emily Ratajkowski en Instagram.

Te puede interesar:

FOTO: Belinda reta la censura de Instagram y posa sin bra para desear un feliz 14 de febrero a sus fans.

Sus más recientes publicaciones dejan ver a la actriz posando con distintas piezas de su línea de bikinis. Van desde los trajes de baño de dos piezas hasta sexys bañadores completos que dejan apreciar su silueta.

EMRATA CON LENCERÍA TRANSPARENTE

Emily (@emrata en Instagram) cautivó la mirada de los caballeros y compartió una de las sesiones de fotos más candentes de redes sociales, pues se puede apreciar la sexy figura de la modelo muy al natural.

El conjunto de lencería que utilizó la modelo estaba con varias transparencias que dejaba ver el cuerpo casi al desnudo de esta guapa modelo.

Emily Ratajkowski, quien se destaca por ser una de las mujeres más populares en la actualidad, siempre consiente a sus seguidores al publicar ardientes fotografías que dejan apreciar los atributos de la sexy modelo.

Recordemos que también tiene una carrera en la actuación, pues ha participado en We are your friends (2015) junto a Zac Efron, I feel pretty (2018) y en la película In Darkness (2018).

También te puede interesar:

Thalía, en sus historias de Instagram, envió un poderoso mensaje de amor propio y empoderamiento a sus fans.

