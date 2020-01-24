¡De miedo! Estas son las predicciones más exactas y asombras que se vieron en Los Simpson.

'Los Simpson' se han postulado como una de las mejores caricaturas de la televisión americana, pues después de 30 años siguen considerándose como la favorita de muchos televidentes, tanto grandes como chicos; pero este efecto no es sólo por el entretenimiento que ofrece, sino por algunas predicciones asombrosas que han sacudido al mundo.

Recientemente, volvieron a ser tendencia en internet debido a que se publicó un capítulo de la épica familia amarilla donde hacen mención del coronavirus, una enfermedad que en los últimos días ha causado terror en diferentes países, ya que se ha catalogado como peligrosa y mortal, siendo así que algunas naciones han preferido tomar medidas de seguridad extremas.

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¡Una vez más! Aseguran que 'Los Simpson' predijeron el Coronavirus hace 27 años. Mira en qué capítulo.

Sin embargo, se sabe que no ha sido la única ocasión, pues también han existido otros momentos impactantes en la historia de humanidad que se han predicho en 'Los Simpson' y que pusieron los cabellos de punta como los siguientes:

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Describe tu capitulo favorito de Los Simpson de la peor manera posible pic.twitter.com/shaUnRsEFe — Data Simpsons (@Data_Simpsons) December 3, 2019

Tragedia de las Torres Gemelas

Se trata de una de las predicciones más aterradoras de la caricatura, pues en una de sus escenas colocaron ciertos objetos que hacen referencia a uno de los ataques más significativos de la historia.

La llegada de Donald Trump

En su capítulo 17 hacen mención a la llegada de Donald Trump a presidencia de Estados Unidos, pues en ese Lisa Simpson se convierte en presidenta y tiene la tarea de arreglar la situación del país, ya que el político lo había dejado en la ruina.

Disney se apodera de Fox

'Los Simpson' también predijeron la compra de Disney, pues en el año de 1998 hicieron un pequeño chiste hacia Fox en donde mencionaban que era propiedad de Disney, suceso que ocurrió en el año 2017

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