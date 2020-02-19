FOTOS: El romance de película que está viviendo la actriz Emma Watson al lado de un misterioso chico.

Emma Watson parece no estar iniciando el año de manera soltera, pues ahora se le ha podido ver al lado de un misterioso chico sobre un yate disfrutando de un romance.

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Hace un tiempo, Emma Watson fue cuestionada acerca de la relación que mantenía con su excompañero de reparto, Tom Felton; al que podemos recordar por darle vida al malvado Draco Malfoy en las películas de Harry Potter.

Estos rumores surgieron después de que la actriz compartiera fotos y videos en los que se veía al lado del actor. En una entrevista que tuvo con motivo a su reciente participación en la película de Mujercitas, estas dudas salieron a relucir y Emma Watson aseguró que ambos tienen una enorme amistad, algo que puede resultar lógico por tantos años de convivencia.

Aunque la guapa mujer quien le dio vida a Hermione se ha mantenido con un perfil bajo en cuanto a sus relaciones, ella comentó hace un tiempo que se sentía bien sin pareja, pues estaba descubriendo que, teniéndose a ella misma era suficiente.

Nunca me había creído todo ese discurso de ‘soy muy feliz estando soltera’. Me parecía que era un tópico. He tardado mucho tiempo, pero en este momento estoy muy contenta sola. Yo digo que soy mi propia pareja

Ahora, esto parece haber cambiado, pues hace unos días se vio a Emma Watson disfrutando de un romántico paseo sobre el mar al lado de un hombre misterioso. Ambos compartían la comida y estaban disfrutando de la vista que la naturaleza les otorgó.

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Antes de que se le viera de esta manera a Watson, cabe recordar que ella mantuvo una relación sentimental con un chico mexicano del cual, nunca se supo mucho de él.

COMO NUNCA ANTES, EMMA WATSON ES CAPTADA BESANDO A SU NUEVO NOVIO #NoticiasiDhttps://t.co/jIKH3oGRYF pic.twitter.com/IkZgnnZmbx — Revista iD (@iD_Revista) February 18, 2020

La pregunta sería: ¿Quién es el afortunado hombre?