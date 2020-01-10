Este fue el look con el que Natti Natasha conquistó a los usuarios de las redes sociales.

Natti Natasha asombró a sus seguidores de las redes sociales con un atrevido look que constó de un top negro de cuero y un mini short con cadenas que dejaron ver sus torneadas piernas.

"Déjame presentarte a Naughty Nat”, expresó la cantante dominicana e inmediatamente sus fanáticos presintieron que se trataba de una nueva canción, además de comentarios como “Cuánta belleza de esta mujer” y “Dios, la reina”.

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No es la primera vez que la intérprete de ‘Pijama’ nos presume su sensual figura. En múltiples ocasiones ha publicado imágenes en bikini donde nos muestra sus viajes a la playa o sus visitas al gimnasio.

Actualmente, el instagram de Natti Natasha cuenta ya con más de 21 millones de seguidores que no se pierden las publicaciones de la celebridad, así como los anuncios de sus próximas canciones.

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