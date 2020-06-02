El actor Evan Peters llegaría al Universo Marvel al tener una aparición en la nueva película de Wanda Vision.

Evan Peters es el actor que dio vida a Quicksilver en la famosa saga de X-Men y ahora se ha especulado que tendrá una participación especial en la película de Wanda Vision.

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En estos tiempos difíciles la ausencia de las películas del Universo Marvel es muy evidente, aunque se tenga planeado estrenar The Falcon and Winter Soldier y Wanda Vision para finales de los meses de agosto y diciembre.

En las últimas semanas se ha filtrado información sobre ambos proyectos que están próximos a llegar a la pantalla grande, pero lo que más ha causado un revuelo entre los seguidores de estos cómics es que Evan Peters, quien en su momento le dio vida a Quicksilver en X-Men, aparecería en Wanda Vision.

De acuerdo con medios que han dado esta noticia, Evan Peters tendrá un papel fundamental en esta nueva entrega, aunque sí se ha aclarado que Peters tendrá importancia pero jamás se ha mencionado algo sobre Quicksilver,papel que ya ha sido interpretado por Aaron Taylor-Johnson en el Universo de Marvel, en donde apareció por primera y última vez en la entrega de Avengers: Era de Ultron.

Las fuentes que revelaron la participación de Evan Peters mencionaron que en cuanto se firmó el contrato, casi de forma inmediata, iniciaron las grabaciones. Aunque aún no se sabe con exactitud a quien interpretará, los seguidores se emocionan pues en las redes sociales ya hay especulaciones de personajes probables.

Sin embargo, unos esperan el regreso de Quicksilver, aunque esta opción no es muy probable pues eso daría por hecho que el Universo Marvel decidió traer de vuelta al actor que participó en los films de FOX.

Por su parte, Taylor-Johnson no contempla su regreso a la Cinematografía de Marvel. Pero lo que sí es un hecho es que Evan Peters tendrá una importancia en Wanda Visión.

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