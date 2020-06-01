VIDEO: Por fin hay pruebas en las que demuestran que Henry Cavill sí apareció en la escena final de Shazam.

DC Comics se ha encargado de mostrarnos la historia de sus superhéroes en películas; algunas de estas suceden en el mismo Universo, tal como se vio en la escena final de Shazam, en la que el protagonista lleva a Superman a su escuela. Varios fans se han preguntado si realmente se trató de Henry Cavill, pues jamás se mostró el rostro.

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Ahora, hay un video que podría demostrar que el actor sí fue parte de esta escena en la que Freddy Freeman es sorprendido por su hermano adoptivo (con la apariencia de Shazam) por llevar a su héroe favorito. El propio David F. Sandberg, director de Shazam, confirmó que Henry sí estuvo allí.

La realidad es que no estuvo como nosotros nos lo imaginamos, sino como parte de una broma en la que vemos al actor con medidas desproporcionadas en su cuerpo, específicamente en el cuello que se logra ver muy largo.

Fue a través de Twitter en el que se compartió este video, y cuando Clark Kent está llegando a la mesa donde Freddy se encuentra tomando su almuerzo, este se acerca y la cámara comienza a subir para enfocar el rostro del actor, pero la sorpresa es que se puede notar que el cuello es exageradamente alto, haciéndolo parecer un tipo de hombre elástico.

I know a lot of you asked for this but I’m not so sure this is an improvement. But hey, at least you can stop messaging me about it now. pic.twitter.com/Y4BdiJ2MjE — David F. Sandberg (@ponysmasher) May 29, 2020

Sé que muchos de ustedes pidieron esto, pero no estoy tan seguro de que sea una mejora. Pero bueno, al menos pueden dejar de enviarme mensajes al respecto ahora

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En vista de que muchos de los fans de DC Comics se habían puesto en contacto con el director para tratar de sacarle una respuesta en la que les pudiera decir si se trataba del actor británico, o si se utilizó un doble, este encontró la manera más creativa de responder estas dudas que, no creemos que hayan quedado del todo claras.

