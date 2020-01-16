Los famosos que viven en Miami, sede del Super Bowl LIV

Miami, Florida, la sede del Super Bowl LIV es uno de los lugares favoritos de los famosos para vivir. La mezcla de lujo, glamour y acento latino pareciera ser lo cautivador.

Esta ciudad lo mismo tiene exclusivas islas con mansiones, que rascacielos en Miami Beach, sin olvidar las playas de Ocean Drive.

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Miami es uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos y a su puerto llega el mayor número de cruceros del mundo.

Los famosos han encontrado en Miami el paraíso para vivir. Estos son algunos:

Ricky Martin.

Marc Anthony.

Paulina Rubio.

Will Smith.

Miley Cyrus.

Julio Iglesias.

Sylvester Stallone.

David Beckham.

Carmen Elektra.

Jackie Chan.

Es tanto el furor por conocer las mansiones de los famosos, que existen tours exclusivos para conocerlas, sin importar que estén en los islotes más privados.

En Miami se cumple el dicho: “Vive y deja vivir”.

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