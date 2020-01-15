Estos son los famosos que han brindado los mejores shows de Medio Tiempo en la historia del Super Bowl.

Los partidos del Super Bowl ya se han vuelto emblemáticos con el paso de los años; sin embargo, no es lo único disfrutable de estos eventos, pues también están los shows del medio tiempo con los que famosos han destacado por dar un increíble espectáculo.

Aquí te presentamos los cinco mejores shows de medio tiempo y que, sin duda, quedaron registrados en la historia.

MADONNA

El show de Madonna fue de los más aplaudidos por las personas, pues su vestuario de Cleopatra tanto de ella como de sus bailarines hicieron brillar la noche mientras que sus canciones fueron coreadas por todos los asistentes del estadio.

MICHAEL JACKSON

El del Rey del Pop también fue uno de los shows más aplaudidos y que quedaron marcados en la historia, pues además de todo el entretenimiento que hubo, logró hacer que una parte del público participara desde el campo de juego.

U2

La banda irlandesa tuvo participación en el año 2002, y aunque interpretó pocas canciones, fue uno de los shows más emotivos, ya que los integrantes recordaron a las víctimas que habían muerto seis meses antes en el ataque a las Torres Gemelas.

LADY GAGA

El espectáculo de Lady Gaga fue emocionante en cada segundo, gracias a toda la acción y actividad que hubo durante su participación, la cual logró con ayuda de sus bailarines.

AEROSMITH, BRITNEY SPEARS, N'SYNC, NELLY & MARY J. BLIGE

El conjunto de estos artistas fue toda una bomba para el público en 2001, pues resultó una perfecta combinación de géneros musicales y el show dejó la vara alta para los espectáculos posteriores.