Fan se encuentra a Brandon Flowers en el aeropuerto: “No tengo suerte para el amor, pero para encontrarme a mis ídolos sí”.

El nombre de Brandon Flowers, vocalista de The Killers, se volvió tendencia cuando circularon fotos de una fan posando junto al cantante. La afortunada mujer caminó por el aeropuerto de la Ciudad de México cuando se cruzó con el famoso.

La mujer de nombre desconocido subió las fotos a una página de Facebook que al parecer administra y las acompañó con esta descripción:

No tengo suerte para el amor, pero para encontrarme a mis ídolos si hay. Aquí casual en el aeropuerto con Brandon Flowers de ‘The Killers’. Si ese es el precio que tengo que pagar por no tener amor de pareja en mi vida, lo pago mil veces

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La publicación en la red social ya cuenta con más de 200 reacciones y comentarios de fans felicitando a la chica:

Me encantaría tener ese tipo de suerte, Brandon es hermoso

Él es tan bello. ¡¡¡¡¡De verdad eres afortunada!!!!!

Yo no tengo suerte en nada de nada

Dime que te lo besaste

En las fotos se vio a Brandon usando una camisa de cuadros, una gorra y unos jeans negros. Su relajado look hizo que los fans especularan sobre unas posibles vacaciones en nuestro país.

Sin embargo, otros usuarios aseguraron que se trata de un nuevo proyecto de The Killers en México, pues así lo dijo una locutora de radio.

Las fotos subidas a la página, Indie Ártico comenzaron a llenarse de comentarios de los internautas, preguntando si la banda completa estaba junto con Brandon:

Desconozco motivos, no le pregunté. Sin embargo, venían todos y pueden ser dos opciones: que hayan venido a ver a los de ‘Maroon Five’ que son los que están ahorita aquí en México, o que hayan venido por algún proyecto de algo o a grabar algo...no sé

Esta fue una la respuesta de la afortunada fan, aumentando la emoción de los fanáticos por el proyecto desconocido que tiene The Killers.

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