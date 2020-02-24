Michael Douglas no recibirá dinero de la herencia de su padre, Kirk Douglas. Donó cerca de 60 mdd para caridad.

Fue a inicios de este mes en el que el actor Kirk Douglas dejó este mundo después de 103 años de vida, su hijo Michael Douglas fue quien se encargó de dar a conocer la noticia a través de un comunicado en Facebook en lo que expresó lo siguiente:

Es con gran tristeza que mis hermanos y yo anunciemos que Kirk Douglas nos dejó a la edad de 103 años. Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos, pero para mí y mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un esposo maravilloso

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Fue al poco tiempo que se dio a conocer que el protagonista del filme Spartacus había dejado una suma de 61 millones de dólares, de los cuales, 50 de ellos serán destinados a obras de caridad entre las que destacan la Fundación Douglas; la cual se encarga a ayudar a aquellos que no se pueden ayudar a sí mismos.

Otros de los beneficiaros son la Universidad de St Lawrence, para que se ayude a financiar con una beca a estudiantes minoritarios y de bajos recursos; el Templo Sinai de Westwood que incluye el Centro de Infancia Kirk y Anne Douglas; al Kirk Douglas Theatre de Culver City, un cine que se encontraba en ruinas y fue restaurado para llevar actuaciones en vivo, y al Children´'s Hospital Los Angeles.

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Por el momento, es una incógnita saber quién se quedará con el resto de los 10 millones de dólares, los cuales podrían repartirse entre sus hijos o ser destinados a otra causa.

