Fan de la NFL pide cambiar fecha del Super Bowl para que se juegue en sábado. ¡Lleva miles de firmas!

A Frankie Ruggeri, un chico de 16 años, le molesta que el Super Bowl deba jugarse en domingo y no en sábado.

Por esto, decidió comenzar un movimiento para sustentar su petición a la NFL de cambiar el día en que se juegue el Super Bowl LV, es decir, la edición de 2021.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

Usando la plataforma Change.org, Frankie Ruggeri ha invitado a los fans de la NFL a votar por su petición y así juntos presionar a la NFL del cambio.

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El chico asegura que jugándose el Super Bowl los sábados se ingresaría más dinero y podrían asistir más visitantes al partido.

Jugando el sábado, la NFL obtendría mejores audiencias de televisión y los niños podrían disfrutar de su deporte favorito. La mayoría de partidos de los playoffs ya son los sábados.

Los argumentos de este fan de la NFL ya han encontrado el respaldo de al menos 30 mil personas, el número de firmas con que cuenta su petición en la conocida plataforma, que busca generar un cambio en la sociedad con la unión por un objetivo común.

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