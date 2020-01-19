Fans de Harry Styles le piden que no se presente en el LIV Super Bowl. ¡Te contamos la polémica razón!

A unas semanas de llevarse a cabo la edición número LIV del Super Bowl, los fans de Harry Styles le pidieron que cancelara su participación en la fiesta previa del evento deportivo más importante del año. La razón se debe a que el quarterback, Colin Kaepernick fue eliminado de la liga por protestar ante la violencia racial, por lo que las fanáticas piden que se solidarice con el deportista.

Otros artistas de la talla de Rihanna han rechazado ser parte del show, pues en el 2019 la NFL y Pepsi recibieron una respuesta negativa por parte de la cantante barbadense de que no se presentaría en el evento por motivos de apoyo a Kaepernick.

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Sin embargo, la edición 54 del Super Bowl sigue en marcha, pues ya se confirmó la aparición de Shakira y Jennifer López en el show de medio tiempo del juego de fútbol americano. Las artistas no se han proclamado al respecto de solidarizarse con el jugador, pues ya se encuentran en sus ensayos previos al espectáculo.

Por su parte, Demi Lovato que se encargará de cantar el himno al inicio del juego, tampoco ha lanzado ninguna declaración sobre lo que piensa del tema. Las fans de Styles aún están a la espera de lo que el excantante de One Direction decida frente a la situación de Colin Kaepernick.

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