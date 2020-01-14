Anuncio de boda de Chen de EXO divide opiniones y algunos fansites se revelan en contra del ídolo del K-pop.

Algunos fansites, creados exclusivamente alrededor de Chen de EXO, tomaron muy mal la noticia de la próxima boda del ídolo del K-pop y el embarazo de su novia.

Chen de EXO había publicado una carta escrita de puño y letra para revelar su situación sentimental y el próximo nacimiento de su primogénito.

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Y aunque el ídolo del K-pop mostró gratitud hacia las personas que apoyaron su carrera musical, en especial a sus fans, algunos no tomaron el anuncio de forma positiva.

Ante la confirmación de su agencia representante, más de 20 páginas dedicadas al artista decidieron cerrar de forma definitiva, al considerar sus decisiones como un “acto de traición”.

La mayoría de sus fans se mostraron emocionadas al recibir la noticia y felicitaron a Kim Jongdae, nombre real de Chen, en esta nueva etapa de su vida, y celebraron el cierre de los fansites por considerarlos “falsos”.

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