FOTOS: Kylie Jenner incrementa la temperatura de su Instagram con atrevidas tomas que encantaron a sus fans.

Kylie Jenner sin duda es una de las personas con más seguidores en sus redes sociales, sin duda Instagram la cantidad de follows se debe a la cantidad de contenido que sube la joven de 22 años.

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Una de sus publicaciones más recientes Kylie Jenner subió la temperatura de todos sus seguidores, al poner una fotografía tomando el sol, en donde se le ve luciendo un bikini blanco y en otra un vestido transparente que sin lugar a duda dejó sin palabras a más de uno.

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En una de las publicaciones se le puede ver con una pequeña pieza color plateado posando boca abajo, en otra se le puede ver luciendo un vestido blanco.

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Los usuarios de Instagram reaccionaron a las publicaciones de la hermana de Kim Kardashian, al momento, las fotos ya cuentan con 13 millones de likes y más de 50 mil comentarios a tan solo 12 horas de su publicación.