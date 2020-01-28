FOTOS: Cardi B enseña sus senos sin pudor con tremendo escote en la alfombra roja de los Premios Grammy 2020.

Cardi B volvió a sorprender con uno de sus provocativos atuendos, esta vez mostrando sus senos en la alfombra roja de los Premios Grammy, junto a su esposo Offset.

La rapera no solo asistió con un vestido que no dejó nada a la imaginación, sino que también posó de manera candente junto a su pareja.

[❤👑] La Reina del Rap Cardi B junto a su esposo el rapero Offset esta noche en la fiesta Pre-Grammy#Thotiana #BestRemix #iHeartAwards pic.twitter.com/BgNpYPUgeV — Bardi A Go Go (@CardiAGoGo) January 26, 2020

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En una velada celebrada en Beverly Hills, la noche anterior a los Grammys, la rapera llegó con su esposo Offset, que literalmente no podía mantener sus manos lejos de la cantante.

La rapera de raíces latinas lucia un vestido rosa brillante que le llegaba hasta el suelo y que dejaba muy poco a la imaginación por su pronunciado escote.

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Los fans se sorprendieron por el atrevido look de la newyorkina que, a pesar de acostumbrar vestir de esa manera, su escote "obligó" a su pareja a agarrarle un seno mientras posaban para las cámaras.

Las cosas parecen estar yendo bien para Cardi B y Offset quienes tuvieron una breve y publica separación en el 2018. En redes sociales la pareja de raperos, comparten frecuentemente momentos íntimos y familiares.

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