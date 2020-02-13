FOTO: Demi Rose sorprende a sus fans con inédita imagen en la que aparece desnuda y con el cabello rubio.

Demi Rose sorprendió a sus fans al compartir en redes sociales una foto inédita en la que luce totalmente diferente, pues aparece con cabello rubio y desnuda.

La sensual y popular modelo, originaria del Reino Unido, dejó sin palabras a sus fans tras utilizar el jueves del recuerdo #tbt para subir una foto en la que luce más joven.

Pero lo que más llamó la atención de sus miles de seguidores fue que aparece con su cabello rubio, mismo que le llega justo donde empieza su trasero.

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Para agregarle sensualidad a la imagen, Demi aparece usando sólo un par de guantes y liguero de color rosa, dejando al descubierto sus encantos, que apenas alcanza a cubrir con una sola mano.

Es sabido que a la escultural modelo le gusta consentir a sus fans en sus redes sociales y esta vez no fue la excepción, pues pudo deleitarlos con una foto que data de agosto de 2017.

Algunos de los internautas aprovecharon la imagen para lanzarle infinidad de piropos y recordarle lo hermosa y sensual que es, mientras otros más aventurados la exhortaron a sacar su canal para adultos.

No es algo raro que Demi suba fotografías de este estilo, pues su imagen es su marca y dedica todo su tiempo y energías para mantenerlo en forma y para seguir produciendo contenido.

A sus 24 años, ya cuenta con unos números super elevados en sus redes sociales, por lo que ha incursionado en la publicidad para distintas marcas y en diversos proyectos para aprovechar el apoyo de sus fans.

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