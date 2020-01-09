“Prefiero verme sexy que gorda”: Salma Hayek se defiende de haters tras polémico escote en premiación.
Luego de que Salma Hayek deslumbró en la alfombra de los Golden Globes con un atrevido escote que fue criticado.
Salma Hayek impactó en los Golden Globes, el pasado 5 de enero, con un sexy escote gracias al atuendo de la firma Gucci que dejó ver sus atributos.
Rápidamente en redes sociales varios de sus fanáticos comenzaron a halagar a la actriz veracruzana, pero los haters de Salma consideraron inadecuado su outfit porque exhibió su figura.
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Sin embargo, Salma Hayek no dudo en responder a las críticas y aprovechó el estreno de su nueva película “Like a Boss” para hablar al respecto.
Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta
Al ser cuestionada por un medio de espectáculos sobre su atuendo, la actriz de Hollywood dijo que prefiere “verse sexy que gorda”.
A veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexy, pero si no te pones eso, te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda
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