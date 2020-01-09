“Prefiero verme sexy que gorda”: Salma Hayek se defiende de haters tras polémico escote en premiación.

Salma Hayek impactó en los Golden Globes, el pasado 5 de enero, con un sexy escote gracias al atuendo de la firma Gucci que dejó ver sus atributos.

Rápidamente en redes sociales varios de sus fanáticos comenzaron a halagar a la actriz veracruzana, pero los haters de Salma consideraron inadecuado su outfit porque exhibió su figura.

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Sin embargo, Salma Hayek no dudo en responder a las críticas y aprovechó el estreno de su nueva película “Like a Boss” para hablar al respecto.

Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta

Al ser cuestionada por un medio de espectáculos sobre su atuendo, la actriz de Hollywood dijo que prefiere “verse sexy que gorda”.

A veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexy, pero si no te pones eso, te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda

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